Брудна бомба - глава МЗС України відповів на провокаційні заяви шойгу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви голови міноборони рф сергія шойгу про плани України підірвати ядерний боєприпас.

Про це він написав у Twitter.

"російська брехня про те, що Україна нібито планує застосувати "брудну бомбу", настільки ж абсурдна, наскільки й небезпечна. По-перше, Україна є відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх придбати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують", — підкреслив глава МЗС.

Раніше стало відомо, що міністр оборони росії сергій шойгу в розмові з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії розповів їм усім про так звану "брудну бомбу", яку нібито може застосувати Україна.