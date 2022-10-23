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Брудна бомба - глава МЗС України відповів на провокаційні заяви шойгу
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви голови міноборони рф сергія шойгу про плани України підірвати ядерний боєприпас.
Про це він написав у Twitter.
Як писав iPress, президент Володимир Зеленський закликав НАТО превентивно відреагувати на ядерні погрози росії посиленням тиску, у москві сприйняли цю заяву як заклик до превентивного удару по рф.
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23 10 2022 20:57 МЕДІА
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