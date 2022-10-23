RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Брудна бомба - глава МЗС України відповів на провокаційні заяви шойгу

Глава МЗС України нагадав, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують
Брудна бомба - глава МЗС України відповів на провокаційні заяви шойгу Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви голови міноборони рф сергія шойгу про плани України підірвати ядерний боєприпас.

Про це він написав у Twitter.

"російська брехня про те, що Україна нібито планує застосувати "брудну бомбу", настільки ж абсурдна, наскільки й небезпечна. По-перше, Україна є відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх придбати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують", — підкреслив глава МЗС.
Раніше стало відомо, що міністр оборони росії сергій шойгу в розмові з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії розповів їм усім про так звану "брудну бомбу", яку нібито може застосувати Україна.

Як писав iPress, президент Володимир Зеленський закликав НАТО превентивно відреагувати на ядерні погрози росії посиленням тиску, у москві сприйняли цю заяву як заклик до превентивного удару по рф.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 10 2022 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

путін каже, що жереб кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

путін каже, що жереб кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл

Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл

Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.