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"Брудна бомба": рф не надала доказів Раді безпеки ООН
Фото з вільного доступу
Рада безпеки ООН у вівторок, 25 жовтня, провела закрите засідання на прохання рф, під час якого обговорила звинувачення на адресу України в нібито створенні "брудної бомби".
Про це повідомляє Reuters .
"Сама росія не надала жодних нових доказів на користь своїх заяв, повідомив заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі", – пише видання.
"Ми не бачили і не чули жодних нових доказів", – розповів журналістам Каріукі.
Він назвав слова російської сторони "очевидно брехливими звинуваченнями".
"Це тільки витрачає наш час. Це чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися", – наголосив він.
Водночас заступник посла рф в ООН Дмитро Полянський заявив, що його держава нібито "цілком задоволена" засіданням, оскільки змогла "підвищити рівень обізнаності".
"Я не проти того, щоб люди говорили, що росія кричить "Вовк!", якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка потенційно загрожує всій Землі", – сказав він.
Нагадаємо, Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти, які росія видає за місця виготовлення брудної бомби.
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