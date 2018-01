Бруно Марс отримав сім статуеток "Греммі"

Співак Бруно Марс став тріумфатором 60-ї премії "Греммі" — цьогоріч він отримав сім статуеток.

Так, його альбом "24K Magic" переміг у номінаціях "Найкращий альбом року" та "Найкращий запис року", а піснею року названа композиція "That's What I Like".

Крім того, він отримав ще три нагороди в R&B-номінаціях, "Найкраща R&B-версія", "Найкраща R&B-пісня" та "Найкращий R&B-альбом"). Сьома премія дісталася альбому Марса за кращий мастеринг звукозапису.

Нагадаємо, у листопаді Бруно Марс переміг у семи номінаціях премії American Music Awards 2017, що стало найкращим результатом.