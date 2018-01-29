CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівак Бруно Марс став тріумфатором 60-ї премії "Греммі" — цьогоріч він отримав сім статуеток.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бруно Марс отримав сім статуеток "Греммі"
Музикант Бруно Марс став тріумфатором премії Греммі 2018
Фото: AFP
Так, його альбом "24K Magic" переміг у номінаціях "Найкращий альбом року" та "Найкращий запис року", а піснею року названа композиція "That's What I Like".
Congrats Song Of The Year winner - @brunomars "That's What I Like" #GRAMMYs pic.twitter.com/koW5KrBdh5— Recording Academy (@RecordingAcad) 29 января 2018 г.
Крім того, він отримав ще три нагороди в R&B-номінаціях, "Найкраща R&B-версія", "Найкраща R&B-пісня" та "Найкращий R&B-альбом"). Сьома премія дісталася альбому Марса за кращий мастеринг звукозапису.
Нагадаємо, у листопаді Бруно Марс переміг у семи номінаціях премії American Music Awards 2017, що стало найкращим результатом.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 01 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа