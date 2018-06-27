CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа даними правоохоронців, Фаррімонд був "найбільшою загрозою" фінансам будівельної фірми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британець викрав у компанії майже півмільйона доларів і купував породистих кошенят
41-річного чоловіка визнали винними і засудили до чотирьох років в'язниці
Фото: з відкритих джерел
Фінансовий директор будівельної компанії у Великій Британії викрав в установи близько £370 тисяч (близько $490 тисяч) для власної вигоди. Зокрема, на вкрадені кошти посадовець купував породистих кошенят, повідомляє BBC.
Суд у Британії визнав Метью Фаррімонда у 12 випадках шахрайства. Зокрема, чоловік шахрайським методом переказував гроші на рахунки фіктивних компаній, маскуючи це під благодійність.
Фаррімонд і його партнер жили "поза межами своїх можливостей", але змогли відкласти депозит у розмірі £150 тисяч "на будинок з вкраденими грошима", заявило обвинувачення.
Британець потрапив під підозру, коли були виявлені два чеки з незапланованими витратами на благодійність.
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27 06 2018 09:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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