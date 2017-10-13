Британії доведеться виплатити свій борг перед ЄС, - Юнкер
"Британці з'ясовують, як і ми, що день за днем у нас нові проблеми. Це і є та причина, чому цей процес займе більше часу, ніж планувалося спочатку", - заявив Юнкер, повідомляє Reuters.
"Ми поки що не можемо знайти реального компромісу щодо решти фінансових зобов'язань Великобританії. Оскільки ми не можемо цього зробити, ми не зможемо сказати в Єврораді в жовтні, що тепер ми можемо перейти до другого етапу переговорів, - заявив голова ЄК. - Вони повинні заплатити... Я не в настрої мстити. Я не ненавиджу британців".
Нагадаємо, що Великобританія не хоче дотримуватися фінансових зобов'язань щодо третіх країн після виходу зі складу Європейського союзу, в тому числі щодо України.
Великобританія повинна буде здійснювати виплати Брюсселю аж до 2023 року, тобто після офіційного виходу країни з ЄС.
Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.
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