Британії доведеться виплатити свій борг перед ЄС, - Юнкер

Юнкер каже, що не в настрої мстити

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Великобританія повинна виконати свої зобов'язання з виплати Євросоюзу компенсації за вихід зі складу блоку, щоб продовжилися переговори про відносини між ЄС і Сполученим Королівством після Brexit.

"Британці з'ясовують, як і ми, що день за днем у нас нові проблеми. Це і є та причина, чому цей процес займе більше часу, ніж планувалося спочатку", - заявив Юнкер, повідомляє Reuters.

"Ми поки що не можемо знайти реального компромісу щодо решти фінансових зобов'язань Великобританії. Оскільки ми не можемо цього зробити, ми не зможемо сказати в Єврораді в жовтні, що тепер ми можемо перейти до другого етапу переговорів, - заявив голова ЄК. - Вони повинні заплатити... Я не в настрої мстити. Я не ненавиджу британців".

Нагадаємо, що Великобританія не хоче дотримуватися фінансових зобов'язань щодо третіх країн після виходу зі складу Європейського союзу, в тому числі щодо України.

Великобританія повинна буде здійснювати виплати Брюсселю аж до 2023 року, тобто після офіційного виходу країни з ЄС.

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.