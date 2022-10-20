Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад анонсував підготовку пакету військової допомоги для українських військових на зимовий період.

Про це він заявив під час виступу в Палаті громад.

"Підтримка України залишається головним пріоритетом міністерства оборони. Ми допомагаємо Україні поповнювати запаси для продовження боротьби. Оскільки наближається зима, ми розробляємо пакет для підтримки України в цю пору року, до якого зокрема увійдуть 25 тисяч комплектів зимової форми. Так вони (українці) будуть більш ефективними на полі бою, ніж погано підготовлені і погано озброєні російські колеги", – підкреслив Воллес.

Також, представник Міноборони наголосив, що британський уряд продовжить надавати Києву ракети ППО, особливо зараз, коли об’єкти цивільної інфраструктури піддаються терористичним актам з боку рф.

"Ми пишаємося, що є другим найбільшим донором військової допомоги Україні. Минулого тижня я оголосив, що Британія передасть Україні додаткові ракети для систем ППО з метою захисту від російських ударів. Ми продовжуємо постачати обладнання високого рівня для радіоелектронної боротьби, яке надає додатковий рівень захисту проти далекобійних дронів і ракет", – додав він.

Раніше повідомлялось, що в ООН розробили план підготовки до зими прифронтових районів України.