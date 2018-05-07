Британія чекає від Росії роз'яснень після нового отруєння "Новічком"
"Росія може виправити ці речі, вони можуть розповісти нам, що трапилося, що вони зробили та заповнити деякі суттєві прогалини, які ми намагаємось з’ясувати", - сказав Воллес BBC radio у четвер, повідомляє Reuters.
"Вони (росіяни – ред.) - це ті, хто може пролити світло, щоб люди були в безпеці", - додав він.
Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. Вчора були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.
У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
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