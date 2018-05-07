Британія чекає від Росії роз'яснень після нового отруєння "Новічком"

"Росіяни - це ті, хто може пролити світло, щоб люди були в безпеці"

Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес закликав Росію надати деталі про отруєння "Новічком" колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії після того, як двоє британців були отруєні тією ж речовиною.

"Росія може виправити ці речі, вони можуть розповісти нам, що трапилося, що вони зробили та заповнити деякі суттєві прогалини, які ми намагаємось з’ясувати", - сказав Воллес BBC radio у четвер, повідомляє Reuters.

"Вони (росіяни – ред.) - це ті, хто може пролити світло, щоб люди були в безпеці", - додав він.

Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. Вчора були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії. У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.