БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУряд Великої Британії додав до свого списку санкцій шість компаній, які брали участь в будівництві Керченського моста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія додала до списку санкцій шість компаній, які будували Керченський міст
Оновлений список оприлюднений на сайті британського уряду
Фото: nv.ua
Під британські санкції потрапили дві компанії Аркадія Ротенберга - ПАТ Мостотрест і ТОВ Стройгазмонтаж, АТ Інститут Гипростроймост - Санкт-Петербург, АТ Суднобудівний завод Залив, ТОВ Стройдгазмонтаж - Мост, вологодське АТ ВАД, інформує "Новое время".
Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції відносно шести російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського моста. У мотивувальній частині рішення про введення санкцій йдеться, що будівництво моста і його офіційне відкриття в травні цього року були "ключовими символічними кроками в консолідації Росією контролю над незаконно анексованим Кримом і Севастополем і подальшої ізоляції півострова від України".
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02 08 2018 12:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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