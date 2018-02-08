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Британія додала до списку санкцій шість компаній, які будували Керченський міст

Оновлений список оприлюднений на сайті британського уряду
Уряд Великої Британії додав до свого списку санкцій шість компаній, які брали участь в будівництві Керченського моста.
Британія додала до списку санкцій шість компаній, які будували Керченський міст Фото: nv.ua

Під британські санкції потрапили дві компанії Аркадія Ротенберга - ПАТ Мостотрест і ТОВ Стройгазмонтаж, АТ Інститут Гипростроймост - Санкт-Петербург, АТ Суднобудівний завод Залив, ТОВ Стройдгазмонтаж - Мост, вологодське АТ ВАД, інформує "Новое время".

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції відносно шести російських компаній, які брали участь в будівництві Керченського моста. У мотивувальній частині рішення про введення санкцій йдеться, що будівництво моста і його офіційне відкриття в травні цього року були "ключовими символічними кроками в консолідації Росією контролю над незаконно анексованим Кримом і Севастополем і подальшої ізоляції півострова від України".

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02 08 2018 12:34
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