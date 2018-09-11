Британія домагається у ЄС санкцій проти керівництва російської розвідки, - ЗМІ

Лондон очікує заручитися підтримкою Франції та Німеччини для цих санкцій

Британія домагається затвердження Європейський союзом санкцій проти керівників російської розвідки, причетної до отруєння у Солсбері у березні.

Представники керівництва ГРУ перебувають у чорновому переліку осіб, що яких ЄС може ввести обмежувальні заходи в рамках нового режиму санкцій за хімічні атаки, повідомляє The Times з посиланням на дипломатичні джерела.м

Лондон очікує заручитися підтримкою Франції та Німеччини для цих санкцій. Британія також тисне на міністрів закордонних справ інших країн для того, щоб вони схвалили замороження рахунків та візові заборони для високопоставлених представників російської шпигунської служби.

Очікується, що список осіб, які потрапили під санкції, буде опублікований в грудні.

Під санкції, зазначає газета, можуть потрапити близько шести осіб, пов'язаних з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергєя Скрипаля та його доньки Юлії. Список може стати першим офіційним підтвердженням даних про особи двох підозрюваних в атаці у Солсбері, яких ЗМІ називають Анатолієм Чепігою та Олександром Мишкіним.

У парламенті Британії наголошують, що санкції мають за торкнути керівництво ГРУ.

"Слід надсилати сигнал авторитарним державам: якщо їхні старші військові і політичні чини причетні, вони заплатять персональну ціну" - сказав член зовнішньополітичного комітету британського парламенту Боб Сілі.

Газета нагадує, що США запровадили санкції проти шести колишніх посадовців ГРУ за втручання у вибори.