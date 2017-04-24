НОВИНИПрем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей готова до використання права на превентивний ядерний удар у разі потреби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія готова завдати ядерного удару в разі потреби
Феллон заявив, що прем’єр "у виняткових обставинах" може віддати наказ про використання балістичних ракет Trident, навіть якщо самій Британії і не загрожуватиме ядерна атака
Фото: АFР
Про це заявив очільник Міноборони Британії Майкл Феллон, пише The Independent.
Феллон заявив, що прем’єр "у виняткових обставинах" може віддати наказ про використання балістичних ракет Trident, навіть якщо самій Британії і не загрожуватиме ядерна атака.
"У найбільш виняткових обставинах ми не можемо виключати застосування ядерної зброї в якості першого удару", - сказав Феллон.
У той же час він не став уточнювати, про які саме виняткові обставини йдеться.
Нагадаємо, Британія та США збираються прямо звинуватити Росію в співучасті у військових злочинах у Сирії та вимагати, щоб Путін відмовився від підтримки режиму Башара Асада.
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