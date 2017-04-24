Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Британія готова завдати ядерного удару в разі потреби

Феллон заявив, що прем’єр "у виняткових обставинах" може віддати наказ про використання балістичних ракет Trident, навіть якщо самій Британії і не загрожуватиме ядерна атака
Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей готова до використання права на превентивний ядерний удар у разі потреби.
Британія готова завдати ядерного удару в разі потреби Фото: АFР

Про це заявив очільник Міноборони Британії Майкл Феллон, пише The Independent.

Феллон заявив, що прем’єр "у виняткових обставинах" може віддати наказ про використання балістичних ракет Trident, навіть якщо самій Британії і не загрожуватиме ядерна атака.

"У найбільш виняткових обставинах ми не можемо виключати застосування ядерної зброї в якості першого удару", - сказав Феллон.

У той же час він не  став уточнювати, про які саме виняткові обставини йдеться.

Нагадаємо, Британія та США збираються прямо звинуватити Росію в співучасті у військових злочинах у Сирії та вимагати, щоб Путін відмовився від підтримки режиму Башара Асада.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2017 20:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.