Британія хоче відігравати більшу роль в Азії після Brexit, - Джонсон

"Люди хочуть більше Британії, а не менше Британії"

Великобританія планує відігравати більшу роль в Азії після "Brexit", у тому числі через розгортання своїх військових в цьому районі, якщо це необхідно.

"Однією з цілей моєї поїздки - переконливо повідомити, що ми зараз будемо більш прихильні до Азіатсько-Тихоокеанського регіону та більш прихильні до Австралії", - заявив міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон у Сіднеї, повідомляє AFP.

"Одна з речей, які я знаходжу скрізь, куди я їду, це те, що люди хочуть більше Британії, а не менше Британії. Вони хочуть, щоб Британія була більш зацікавлена, а не менш зацікавлена", - сказав він.

Нагадаємо, що 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

До того палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Також прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

Як відомо, на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.