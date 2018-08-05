Британія хоче заборонити вологі серветки

Серветки містять пластик, який не розкладається у природі

Згідно з намірами британського уряду, вологі серветки, які широко використовуються у різних сферах повсякденного життя, можуть зникнути з прилавків магазинів цієї країни.

Уряд стверджує, що його план з ліквідації пластикових відходів "включає продукти одноразового використання, такі як вологі серветки", повідомляє BBC.

Серветки містять пластик, який не розкладається у природі. Тому виробникам доведеться або створити серветку без пластику, або споживачі будуть змушені обходитися без цього товару.

Вологі серветки також є причиною 93% випадків забитих каналізаційних труб у Британії. Це спонукало уряд та промисловість зосередитись на тому, щоб переконати споживачів не викидати їх у стічні води.

Британський департамент навколишнього середовища, однак, визнає, що заохочує виробників змінювати склад вологих серветок, щоб вони піддавалися переробці і не містили пластику.

Згідно з оголошеними прем'єркою Терезою Мей планами з боротьби з пластиком, якщо склад вологих серветок не буде змінений, вони мають зникнути з прилавків до 2042 року.