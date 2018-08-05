Британія хоче заборонити вологі серветки
Уряд стверджує, що його план з ліквідації пластикових відходів "включає продукти одноразового використання, такі як вологі серветки", повідомляє BBC.
Серветки містять пластик, який не розкладається у природі. Тому виробникам доведеться або створити серветку без пластику, або споживачі будуть змушені обходитися без цього товару.
Вологі серветки також є причиною 93% випадків забитих каналізаційних труб у Британії. Це спонукало уряд та промисловість зосередитись на тому, щоб переконати споживачів не викидати їх у стічні води.
Британський департамент навколишнього середовища, однак, визнає, що заохочує виробників змінювати склад вологих серветок, щоб вони піддавалися переробці і не містили пластику.
Згідно з оголошеними прем'єркою Терезою Мей планами з боротьби з пластиком, якщо склад вологих серветок не буде змінений, вони мають зникнути з прилавків до 2042 року.
Нагадаємо, на початку осені у столиці Бельгії Брюсселі заборонили розповсюдження пластикових пакетів на касах торгових точок.
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