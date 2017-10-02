Британія і Франція підняли винищувачі для перехоплення бомбардувальників РФ

Великобританія підняла винищувачі "Тайфун" для супроводу двох російських бомбардувальників Ту-160 біля своїх берегів.

"Ми можемо підтвердити, що швидко приведені в готовність літаки "Тайфун" були підняті з баз Лоссімут і Конінгсбі для контролю двох бомбардувальників Ту-160, які перебували в зоні інтересів Великобританії", - заявив представник ВПС.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, ВПС Франції також повідомили, що два військові літаки "Міраж" супроводжували два бомбардувальника біля узбережжя Франції.

Французький чиновник заявив, що це вже четвертий інцидент за 2 роки, коли російські літаки були перехоплені біля узбережжя Франції.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що пілоти НАТО, які проходять службу в Естонії та Фінляндії, фіксують безперервні провокаційні польоти літаків російських Повітряно-космічних сил (ПКС), які намагаються порушити і порушують повітряний простір Альянсу.