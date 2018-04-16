Британія і США попередили про "кібернаступ" з боку Росії

США і Велика Британія звинуватили російських хакерів в масштабному зломі роутерів

Хакери, які підтримуються урядом РФ, використовують сумнівні маршрутизатори та інші пристрої мережевої інфраструктури для шпигунства і, можливо, для створення умов для майбутніх наступальних кібероперацій.

Про це йдеться в спільній заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, Федерального бюро розслідувань і Національного центру кібербезпеки Великої Британії, передає ZD Net.

Представники Лондона і Вашингтона попередили, що підтримувані Кремлем хакери використовують експлойти для здійснення шкідливих атак проти урядових установ, приватного сектору та критичної інфраструктури, а також інтернет-провайдерів.

Хакери використовують зламані мережеві пристрої і програми, такі як маршрутизатори, комутатори, брандмауери, для проведення атак типу "людина посередині", коли зловмисник "пропускає" інтернет-трафік жертви "через себе".

Мета атак, за даними американської та британської сторін, включає кібершпигунство, крадіжку інтелектуальної власності та постійний доступ до мереж жертв.

"Ми впевнені, що Росія провела скоординовану кампанію, щоб отримати доступ до роутерів підприємств, невеликих компаній, домашніх офісів класу SOHO, а також комутаторів і коннекторів по всьому світу", - повідомив спеціальний помічник президента США і координатор Білого дому з питань кібербезпеки Роб Джойс.

Вважається, що таким чином були зламані мільйони пристроїв по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.