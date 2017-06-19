Британія і Євросоюз офіційно починають переговори щодо Brexit
Переговори пройдуть в Брюсселі і торкнуться, зокрема, теми мігрантів і доступу до єдиного європейського ринку, - повідомляє ВВС-Україна з посиланням на міністра з питань виходу Британії з ЄС Девіда Девіса.
23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великобританії в складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія в основному проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.
Зазнаимо, більшість британців хотіли б проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.
Як відомо, 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.
Нагадаємо, що палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.
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