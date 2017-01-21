Британія може надати "Антонову" техніку по програмі імпортозаміщення

"Антонов" співпрацює з британськими компаніями майже 30 років

"Укроборонпром" та Великобританія розширять співпрацю в рамках програми імпортозаміщення.

Можливість оснащення української авіації технікою від британських компаній та поглиблення військово-технічної співпраці обговорили керівники ДК "Укроборонпром" та Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон.

"Я мав змогу на власні очі переконатися у міцних економічних та торговельних зв’язках між ДП "Антонов" та британськими компаніями. Це особливі відносини, які ми сподіваємось поглибити в той час, коли наша країна виходить на новий рівень. Ми рішуче підтримуємо наших українських друзів", – зазначив Міністр оборони Великої Британії, після ознайомлення з новітнім літаком Ан-132, який створювався за участю британських компаній, інформує прес-служба "Укроборонпрому".

За словами президента "Антонов" Олександра Коцюби, "Антонов" співпрацює з британськими компаніями майже 30 років.

"Саме британські комерсанти з компанії "Ейр Фойл" стали вчителями "Антонов" з організації роботи на світовому ринку повітряних перевезень вантажів літаками "Руслан" та "Мрія"", - зазначив він.

"Ми також високо цінуємо участь партнерів з Великої Британії, які постачають комплектуючи для виробництва сучасних літаків від "Антонова", – зауважив Коцюба.

Він додав, що з січня 2017 року в передмісті Лондона працює представництво "Авіаліній Антонова" – "Dreamlifts Ltd".

Нагадаємо, Antonov Arilines отримали підтримку США та НАТО, які вирішили перевести всі свої контракти на оренду українській стороні, відмовившись від послуг російської компанії "Волга-Дніпро".

18 листопада російська група "Волга-Дніпро" та українські "Авіалінії Антонова" вирішили закрити спільну вантажну авіакомпанію Ruslan International.

Російська компанія "Волга-Дніпро" - була найбільшим оператором Ан-124-100, який використовував їх для чартерних вантажоперевезень. Також "Руслани" використовує російська армія в парку 224 льотного загону.

Літаків "Руслан" не збирають з 2004 року. При цьому, попит на них у світі, за деякими оцінками, може сягати 260 машин. Наприкінці 2013 року Україна і Росія підписали договір про держпідтримку відновлення серійного виробництва літаків Ан-124 з двигуном Д-18Т і їхніх модифікацій. Однак, збройна агресія Росії проти України поставила хрест на цих планах.