Британія може відкласти переговори щодо Brexit до грудня
Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.
Відзначається, що підставою для перенесення запланованих переговорів названо очікування Лондоном результату загальних виборів у Німеччині, що відбудуться 24 вересня. За підсумками голосування буде сформовано уряд і визначено канцлера.
Як повідомляє Sky News, уряд Великобританії очікує, що зміни у Вільній демократичній партії Німеччини, яка входить до коаліції з партією канцлера ФРН Ангели Меркель, дозволять спростити переговори щодо Brexit.
У повідомленні також наголошується, що Євросоюз сподівався завершити перший етап переговорів уже до жовтня.
Нагадаємо, лідери протиборчих угруповань щодо стратегії Brexit в уряді Терези Мей, міністр фінансів Філіп Хаммонд і міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс, виступили зі спільною декларацією і заявили, що вихід з ЄС буде повним, а перехідний період - обмеженим за часом.
Раніше стало відомо, що Великобританія в рамках процедури Brexit готова виплатити до 36 млрд фунтів стерлінгів (близько 40 млрд євро) для покриття своїх зобов'язань перед Євросоюзом. Але при цьому Лондон вимагає прийнятних домовленостей про подальші економічні відносини, включаючи зону вільної.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків