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Британія може відкласти переговори щодо Brexit до грудня

Офіційний вихід Британії з ЄС запланований на березень 2019
Другий етап переговорів про умови Brexit між урядом Великобританії та владою ЄС може бути перенесений із жовтня на грудень
Британія може відкласти переговори щодо Brexit до грудня Фото: Reuters

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.

Відзначається, що підставою для перенесення запланованих переговорів названо очікування Лондоном результату загальних виборів у Німеччині, що відбудуться 24 вересня. За підсумками голосування буде сформовано уряд і визначено канцлера.

Як повідомляє Sky News, уряд Великобританії очікує, що зміни у Вільній демократичній партії Німеччини, яка входить до коаліції з партією канцлера ФРН Ангели Меркель, дозволять спростити переговори щодо Brexit.

У повідомленні також наголошується, що Євросоюз сподівався завершити перший етап переговорів уже до жовтня.

Нагадаємо, лідери протиборчих угруповань щодо стратегії Brexit в уряді Терези Мей, міністр фінансів Філіп Хаммонд і міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс, виступили зі спільною декларацією і заявили, що вихід з ЄС буде повним, а перехідний період - обмеженим за часом.

Раніше стало відомо, що Великобританія в рамках процедури Brexit готова виплатити до 36 млрд фунтів стерлінгів (близько 40 млрд євро) для покриття своїх зобов'язань перед Євросоюзом. Але при цьому Лондон вимагає прийнятних домовленостей про подальші економічні відносини, включаючи зону вільної.

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