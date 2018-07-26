Британія надала притулок екс-керівнику "Укрспецекспорту" Бондарчуку

Суд Великої Британії надав політичний притулок колишньому керівнику компанії "Укрспецекспорт" Сергію Бондарчуку, якого в Україні звинувачують у розкраданні державного майна на 7,5 млн доларів.

"Прикро, що британський суд такий притулок надав, попри зусилля українських та британських прокурорів", - повідомив у Facebook заступник генпрокурора Євген Єнін.

За словами Єніна, таким чином суд задовольнив відповідне прохання Бондарчука.

Нагадаємо, що 17 березня 2017 року, колишнього голову державного оборонного підприємства "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука було заарештовано в Лондоні. На 24 березня призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.

З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту та експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Також з 2010 до 2013 - року він був членом керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна". 9 лютого 2013 року політична Рада партії "Наша Україна" звільнила Сергія Бондарчука від виконання обов'язків голови політради та скасувала рішення Київської міськорганізації про виключення з партії її лідера Віктора Ющенка.

В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук Сергія Бондарчука. Йому інкримінують привласнення й розтрату майна в особливо великих розмірах.

З 15 червня до розшуку екс-голови "Укрспецекспорту" долучився Інтерпол.

Бондарчук заплатив заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів застави, що дорівнює 2,48 млн грн.