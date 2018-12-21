Британія направляє в Україну своїх військових
Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
21 грудня в ході робочого візиту Держсекретаря з питань оборони Великої Британії Гевіна Вільямсона в Одесу відбулися двосторонні переговори з очільником українського оборонного відомства.
Зокрема, під час спілкування з представниками ЗМІ на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" Полторак зазначив, що сторони обговорювали питання прискорення реалізації низки конкретних заходів і рішень, які приймались місяць тому під час його візиту до Лондона. Це робиться "враховуючи обставини, пов’язані з різким загостренням безпекової ситуації і агресією Російської Федерації проти Військово-морських сил ЗСУ в Керченській протоці, а також ситуацією на кордоні між Україною та Росією".
"Рішення, які ми прийняли, пов’язані з початком роботи з підготовки морських піхотинців. Вже в січні в Україну прибуде група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії для організації взаємодії, планування спільних навчань, а також визначення необхідної матеріально-технічної допомоги Збройним силам України, безпосередньо Військово-морським силам", - наголосив Полторак.
За його словами, сторони, крім того, розглянули можливість прискорення співпраці за всім спектром, починаючи від розширення формату підготовки в рамках навчально-тренувальної програми "Orbital", виходу на новий рівень підготовки та завершуючи розширенням військово-технічної співпраці.
Полторак також повідомив про домовленість щодо створення "Офісу друзів України", щоб координувати спільні дії щодо надання допомоги в реформуванні ЗСУ, ВМС, а також нарощування бойових українського військового флоту.
Нагадаємо, що розвідувальний корабель британського флоту HMS Echo увійшов через протоку Босфор у Чорне море.
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