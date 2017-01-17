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Британія навіть після Brexit підтримуватиме санкції проти Росії, - Мей

Країна продовжить співпрацю зі своїми партнерами з таких питань, як злочинність, тероризм і закордонні справи
Санкції проти Росії за її дії в окупованому Криму є важливими для Великої Британії, незважаючи на вихід з Євросоюзу.
Британія навіть після Brexit підтримуватиме санкції проти Росії, - Мей Фото: ukrinform.com

Велика Британія продовжить співпрацю зі своїми партнерами з таких питань, як злочинність, тероризм і закордонні справи.

"Для нас важлива безпека континенту, в тому числі санкції проти Росії за дії в Криму", - заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час свого виступу щодо Brexit, інформує Еspreso.tv.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія вірна своїм зобов'язанням по НАТО, і в разі російської агресії в Балтії британські війська стануть на захист Литви та Естонії.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.

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