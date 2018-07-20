Британія не готова скасувати візи для українців, – посол

Як відомо, Велика Британія і Ірландія - дві європейські країни, які не ввели безвіз для України

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко вважає, що станом на сьогодні Велика Британія не готова запропонувати Україні безвізовий режим.

"На тлі того, що ми справжні партнери і друзі з британцями, це питання (візового режиму – ред.) реально отруює двосторонні відносини. Не минає жодного дня, щоб не було якихось проблем з візами. Але скажу відразу, що впровадження безвізового режиму - дуже амбітна мета. Велика Британія до цього сьогодні не готова", - зазначила посол в інтерв'ю "Настоящему Времени".

Як відомо, Велика Британія і Ірландія - дві європейські країни, які не ввели безвіз для України, що почав діяти з ЄС 11 червня минулого року. Зі свого боку посольство України вже запропонувало Лондону переговори про спрощення візового режиму для українців, але британці не погоджуються на переговори.