Британія не готова скасувати візи для українців, – посол
"На тлі того, що ми справжні партнери і друзі з британцями, це питання (візового режиму – ред.) реально отруює двосторонні відносини. Не минає жодного дня, щоб не було якихось проблем з візами. Але скажу відразу, що впровадження безвізового режиму - дуже амбітна мета. Велика Британія до цього сьогодні не готова", - зазначила посол в інтерв'ю "Настоящему Времени".
Як відомо, Велика Британія і Ірландія - дві європейські країни, які не ввели безвіз для України, що почав діяти з ЄС 11 червня минулого року. Зі свого боку посольство України вже запропонувало Лондону переговори про спрощення візового режиму для українців, але британці не погоджуються на переговори.
Нагадаємо, що кожен восьмий громадянин України, який хотів поїхати до Великої Британії у 2017 році, отримав відмову.
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