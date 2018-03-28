Британія перегляне візи, видані заможним росіянам

У період між 2008 і 2015 роками у Британію приїхали понад 700 заможних росіян

У Британії оголосили про перегляд державної програми, за якою інвесторам, зокрема росіянам, виділяли британські візи.

Член парламенту Іветт Купер закликав у рамках перевірки приділити особливу увагу саме російським інвесторам, - заявила прем’єр-міністерка Британії Тереза Мей, повідомляє Times.

В рамках цієї програми у період між 2008 і 2015 роками у Британію приїхали понад 700 заможних росіян. Приїжджаючи в Британію в рамках програми, інвестор має бути готовий вкласти в економіку країни певну суму: у 2014 році це був мільйон фунтів, потім суму збільшили до двох мільйонів.

"За словами Мей, міністерство внутрішніх справ перевірить, чи були пільги, надані в рамках програми використані за призначенням", — пише газета.

Нагадаємо, 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.