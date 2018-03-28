Британія перегляне візи, видані заможним росіянам
Член парламенту Іветт Купер закликав у рамках перевірки приділити особливу увагу саме російським інвесторам, - заявила прем’єр-міністерка Британії Тереза Мей, повідомляє Times.
В рамках цієї програми у період між 2008 і 2015 роками у Британію приїхали понад 700 заможних росіян. Приїжджаючи в Британію в рамках програми, інвестор має бути готовий вкласти в економіку країни певну суму: у 2014 році це був мільйон фунтів, потім суму збільшили до двох мільйонів.
"За словами Мей, міністерство внутрішніх справ перевірить, чи були пільги, надані в рамках програми використані за призначенням", — пише газета.
Нагадаємо, 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Також зазначається, що НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.
Список країн, які видворяють російських дипломатів: Албанія, Австралія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Україна, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.
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