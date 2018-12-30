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Британія після Brexit хоче відкрити дві військові бази

Велика Британія вже має бази на Кіпрі, у Гібралтарі, на Фолклендських островах і на острові Дієго-Гарсія
Велика Британія планує створити у Карибському регіоні й південно-східній Азії військові бази.
Британія після Brexit хоче відкрити дві військові бази Фото: STEFAN ROUSSEAU / PRESS ASSOCIATION

"Велика Британія працює над планами будівництва двох нових військових баз на Карибах і в південно-східній Азії", - повідомляє "Укрінформ".

Ці плани є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб "бути більш оптимістичними" щодо долі Великої Британії після того, як вона покине Європейський Союз, і зробити її знову "воістину глобальним гравцем". Після виходу Британії з ЄС, упевнений міністр, "політичний фокус радикально зміститься", і Британія повинна буде поглиблювати відносини з Австралією, Канадою, Новою Зеландією, країнами Карибського басейну, а також країнами Африки.

Велика Британія вже має бази на Кіпрі, у Гібралтарі, на Фолклендських островах і на острові Дієго-Гарсія. У 1968 році Британія залишила військові бази у південно-східній Азії і в Перській затоці.

Вільямсон назвав "хорошим розумним плануванням" план дій уряду Великої Британії щодо непередбачених обставин у разі хаотичного Brexit, що передбачає переведення 3500 військовослужбовців у стан бойової готовності.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що проведення другого референдуму щодо виходу країни зі складу ЄС завдасть "непоправної шкоди" політиці уряду.

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30 12 2018 21:35
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