Британія після Brexit хоче відкрити дві військові бази
"Велика Британія працює над планами будівництва двох нових військових баз на Карибах і в південно-східній Азії", - повідомляє "Укрінформ".
Ці плани є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб "бути більш оптимістичними" щодо долі Великої Британії після того, як вона покине Європейський Союз, і зробити її знову "воістину глобальним гравцем". Після виходу Британії з ЄС, упевнений міністр, "політичний фокус радикально зміститься", і Британія повинна буде поглиблювати відносини з Австралією, Канадою, Новою Зеландією, країнами Карибського басейну, а також країнами Африки.
Велика Британія вже має бази на Кіпрі, у Гібралтарі, на Фолклендських островах і на острові Дієго-Гарсія. У 1968 році Британія залишила військові бази у південно-східній Азії і в Перській затоці.
Вільямсон назвав "хорошим розумним плануванням" план дій уряду Великої Британії щодо непередбачених обставин у разі хаотичного Brexit, що передбачає переведення 3500 військовослужбовців у стан бойової готовності.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що проведення другого референдуму щодо виходу країни зі складу ЄС завдасть "непоправної шкоди" політиці уряду.
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