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Британія платитиме Брюсселю за Brexit до 2023 року, - єврокомісар

айбутні права громадян ЄС у Британії та статус кордону з Ірландією також повинні бути вирішені до початку торгових переговорів
Великобританія повинна буде здійснювати виплати Брюсселю аж до 2023 року, тобто після офіційного виходу країни з ЄС.
Британія платитиме Брюсселю за Brexit до 2023 року, - єврокомісар Фото: ukrep.be

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Еттінгер заявив, що не може бути ніяких переговорів з Британією щодо торговельної угоди після Brexit, поки обидві сторони не досягнуть прогресу в "фундаментальних питаннях", включаючи майбутні платежі Лондона Брюсселю.

"Європейський Союз сподівається, що британці дотримаються своїх обіцянок. Вони повинні повністю виконати свої фінансові зобов'язання до кінця 2020 року і продовжувати здійснювати виплати до ЄС до 2023 року", - сказав Еттінгер.

Єврокомісар з питань бюджету вважає, що майбутні права громадян ЄС у Британії та статус кордону з Ірландією також повинні бути вирішені до початку торгових переговорів.

Нагадаємо, що Великобританія не хоче дотримуватися фінансових зобов'язань щодо третіх країн після виходу зі складу Європейського союзу, в тому числі щодо України.

Європейський Союз хоче врегулювати всі питання "розлучення" із Британією, включаючи питання плати Лондона за вихід із блоку, перш ніж почати узгоджувати майбутні торгові відносини.

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02 09 2017 15:17
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