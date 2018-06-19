Британія пом'якшила візові вимоги для студентів 25 країн, але не України

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що не будуть коментувати рішення щодо будь-яких окремих країн

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії (Home Office) оголосило пом'якшення вимог візової категорії Tier 4 для іноземних студентів з 25 країн.

У список, що вже охоплює такі країни, як США і Канада, було додано декілька нових країн, зокрема Сербію, Китай і Бахрейн. Зміни дозволять іноземним студентам легше отримувати право навчатися у Великій Британії і набудуть чинності 6 липня, - повідомляє The Evening Standard.

До списку "країн з низьким ризиком" не включили Індію, що викликало хвилю критики з боку індійських студентів, зазначає "Європейьска правда".

У Home Office заявили, що не будуть коментувати рішення щодо будь-яких окремих країн.

Нагадаємо, кожен восьмий громадянин України, який хотів поїхати до Великої Британії у 2017 році, отримав відмову.