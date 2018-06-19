ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство внутрішніх справ Великої Британії (Home Office) оголосило пом'якшення вимог візової категорії Tier 4 для іноземних студентів з 25 країн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія пом'якшила візові вимоги для студентів 25 країн, але не України
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що не будуть коментувати рішення щодо будь-яких окремих країн
Фото: ehow.com
У список, що вже охоплює такі країни, як США і Канада, було додано декілька нових країн, зокрема Сербію, Китай і Бахрейн. Зміни дозволять іноземним студентам легше отримувати право навчатися у Великій Британії і набудуть чинності 6 липня, - повідомляє The Evening Standard.
До списку "країн з низьким ризиком" не включили Індію, що викликало хвилю критики з боку індійських студентів, зазначає "Європейьска правда".
У Home Office заявили, що не будуть коментувати рішення щодо будь-яких окремих країн.
Нагадаємо, кожен восьмий громадянин України, який хотів поїхати до Великої Британії у 2017 році, отримав відмову.
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19 06 2018 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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