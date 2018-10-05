Британія попередила своїх футбольних фанатів про можливі небезпеки під час фіналу Ліги Чемпіонів у Києві

Англійські вболівальники в Києві можуть зіткнутися з проявами расизму, попереджають в посольстві Британії

Посольство Великої Британії в Україні попередило фанатів футбольного клубу "Ліверпуль" про можливі напади та прояви расизму під час проведення матчів Ліги Чемпіонів у Києві.

"Більшість подорожей до України не викликають труднощів, однак, були випадки насильницьких нападів на іноземних громадян у Києві і деякі з них могли статися на расовому ґрунті, тому, проявіть особливу обережність та будьте пильними увесь час", - йдеться у порадах посольства англійським фанатам, які планують відвідати фінальний матч між "Ліверпулем"(Англія) та "Реалом" (Іспанія) 26 травня.

У відомстві порекомендували врахували політичну ситуацію в Україні, зокрема на Донбасі, та «уникати будь-яких дій, які можуть спровокувати недружелюбну реакцію».

Також дипломати порекомендували футбольним фанатам остерігатися пропозицій щодо вживання напоїв від незнайомців.

"Вживання алкоголю заборонене у публічних місцях (окрім барів та ресторанів). Місцеві алкогольні напої часто є міцнішими, аніж у Сполученому Королівстві, тому, врахуйте це", — зазначили у посольстві.

Дипломати також попередили про ускладнений доступ до громадського транспорту для людей з інвалідністю.

"Як і в будь-якому іншому місті, остерігайтеся кишенькових злодіїв та викрадачів сумок в аеропортах, залізничних станціях, в районі центру міста, на стадіоні та під час користування публічним транспортом. Не тримайте цінні речі та гаманці поза полем зору", — додали у рекомендаціях.

Нагадаємо, що ціни на готелі в столиці України на період проведення фіналу Ліги чемпіонів 26 травня за три тижні до події зросли в 30-45 разів.

До слова, зростання цін у готелях Києва на період проведення фіналу ЛЧ 254120побило рекорди серед приймаючих міст за останні шість років.

Відтак, у Києві запустили флешмоб з метою допомогти іноземним футбольним уболівальникам безкоштовним житлом у місті на період фіналу Ліги чемпіонів.

Крім того, КМДА працює над створенням кемпінгу на Трухановому острові. Кількість заявок на нічліг у цьому форматі сягнула 100. Крім того, цього тижня запланована зустріч представників засобів розміщення і КМДА для обговорення ситуації.