Британія серйозно налаштована захищати Естонію і Литву від російської агресії, - Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія вірна своїм зобов'язанням по НАТО, і в разі російської агресії в Балтії британські війська стануть на захист Литви та Естонії.

"П'ята стаття статуту НАТО свідчить, що ми підтримуємо будь-яку країну, проти якої застосована військова сила. Деякі люди вважають, що Америка змінить своє ставлення до НАТО (після приходу Трампа, - ред.). Я думаю, Америка залишиться прихильна НАТО так само, як і ми", - сказала голова британського уряду в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, пише The Independent.

Мей також наголосила, що британські війська візьмуть участь у військових навчаннях, які пройдуть в Естонії, де зараз розміщується батальйон Великобританії. За словами Мей, "це свідчитиме про наше серйозне ставлення до своїх зобов'язань".

Раніше Тереза Мей та прем'єр Польщі Беата Шидло наголосили на необхідності продовження антиросійських санкцій до повного виконання нею Мінських домовленостей.