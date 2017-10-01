Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Британія серйозно налаштована захищати Естонію і Литву від російської агресії, - Мей

Британські війська візьмуть участь у військових навчаннях, які пройдуть в Естонії
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія вірна своїм зобов'язанням по НАТО, і в разі російської агресії в Балтії британські війська стануть на захист Литви та Естонії.
Британія серйозно налаштована захищати Естонію і Литву від російської агресії, - Мей Фото: ukrinform.com

"П'ята стаття статуту НАТО свідчить, що ми підтримуємо будь-яку країну, проти якої застосована військова сила. Деякі люди вважають, що Америка змінить своє ставлення до НАТО (після приходу Трампа, - ред.). Я думаю, Америка залишиться прихильна НАТО так само, як і ми", - сказала голова британського уряду в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, пише The Independent.

Мей також наголосила, що британські війська візьмуть участь у військових навчаннях, які пройдуть в Естонії, де зараз розміщується батальйон Великобританії. За словами Мей, "це свідчитиме про наше серйозне ставлення до своїх зобов'язань".

Раніше Тереза Мей та прем'єр Польщі Беата Шидло наголосили на необхідності продовження антиросійських санкцій до повного виконання нею Мінських домовленостей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2017 17:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.