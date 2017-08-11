Британія спростить отримання дозволу на проживання для громадян ЄС

Вартість заявки буде такою ж, як і мито за отримання британського паспорта

Уряд Великої Британії планує дозволити громадянам ЄС, які проживають у Британії, залишатися у країні після її виходу з союзу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра з питань виходу з ЄС Девіда Девіса.

"Ми ясно дали зрозуміти, що захист прав громадян ЄС є нашим пріоритетом у переговорах. Ми будемо підтримувати всіх, хто бажає залишитися, щоб отримати посвідку на проживання завдяки новій спрощеній системі", - підкреслив Девіс.

Повідомляється, що для громадян ЄС впродовж двох років після Brexit діятиме спрощений режим отримання статусу постійного резидента.

Вартість заявки буде такою ж, як і мито за отримання британського паспорта. Також заявники матимуть право на апеляцію у разі відмови.

Нагадаємо, що вільний в'їзд громадян ЄС до Великобританії припиниться в березні 2019 року, коли острівна країна вийде зі складу блоку.