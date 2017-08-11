Британія спростить отримання дозволу на проживання для громадян ЄС
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра з питань виходу з ЄС Девіда Девіса.
"Ми ясно дали зрозуміти, що захист прав громадян ЄС є нашим пріоритетом у переговорах. Ми будемо підтримувати всіх, хто бажає залишитися, щоб отримати посвідку на проживання завдяки новій спрощеній системі", - підкреслив Девіс.
Повідомляється, що для громадян ЄС впродовж двох років після Brexit діятиме спрощений режим отримання статусу постійного резидента.
Вартість заявки буде такою ж, як і мито за отримання британського паспорта. Також заявники матимуть право на апеляцію у разі відмови.
Нагадаємо, що вільний в'їзд громадян ЄС до Великобританії припиниться в березні 2019 року, коли острівна країна вийде зі складу блоку.
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