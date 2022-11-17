НОВИНИБританія та Нідерланди 17 листопада підписали угоду, що має на меті взаємну допомогу у сфері енергетики на тлі викликів, створених війною та енергетичною кризою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія та Нідерланди підписали угоду для взаємопідтримки в енергетиці
джерело: eurointegration.com
Про це повідомляє Politico.
Країни домовилися співпрацювати у питаннях енергетичної безпеки та зменшення залежності від російського природного газу та вугілля, а також підтримки переходу на "зелені" джерела енергії, що також допоможе покласти край залежності від російських енергоресурсів.
Нідерланди ще з літа почали отримувати значні об’єми скрапленого природного газу з Британії. Країни також мають спільний інтерконектор для обміну електроенергією.
Німеччина також пропонує Британії обговорити угоду, яка би дозволила їм взаємно допомагати одне одному у разі дефіциту газу під час екстремально холодної погоди.
Раніше повідомлялось, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків за наслідки агресії рф.
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17 11 2022 10:16 МЕДІА
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