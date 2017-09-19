Британія у законопроекті про Brexit не прописала точну дату виходу з ЄС
У цілому 66-сторінковому законопроекті, який перетворює закон ЄС на законодавство Британії, одночасно скасовуючи законодавство, яке включило країну у блок в 1972 році, дата виходу із ЄС позначається просто як "день виходу".
"День виходу" згадується 128 разів у законопроекті, але жодного разу не загадано дату - 29 березня 2019 року у письмовій формі.
Видання Politico публікує кілька причин того, чому відсутня дата у законопроекті.
Одна з причин полягає в тому, що настрій громадян може змінитися. Якщо у 2019 році не буде угоди та у країні зростатиме вимога не виходити з ЄС без угоди, то Британія могла б - теоретично, принаймні - спробувати відкликати своє повідомлення про активацію 50 статті.
Відповіді на юридичне питання про те, чи це можливо, немає, оскільки раніше жодна країна не здійснювала активізацію 50 статті, і тим більше не скасовувала таке рішення.
За словами колишнього урядового адвоката, якщо 27 країн ЄС одностайно приймуть повідомлення про відкликання активації 50 статті, то Британія може залишитися в ЄС.
З цієї точки зору, той факт, що у законопроекті про вихід з ЄС відсутня дата, означає, що заходи, які до того часу стануть парламентським законом, не наберуть чинності.
Зазначимо, 9 вересня тисячі противників виходу Великобританії зі складу ЄС вийшли на акцію протесту в Лондоні. За словами організаторів, головна мета цієї акції протесту "об'єднати, обдумати та відмовитися" від Brexit.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків