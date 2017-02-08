Британія ухвалить нове санкційне законодавство через Brexit

В даний час Великобританія підтримує більше 30 наборів санкцій, у тому числі проти Росії, КНДР та Ірану

Уряд Великобританії планує розробити нове законодавство, що дозволить накладати санкції після виходу країни з Європейського союзу.

Про це заявив міністр з європейських справ Великобританії Алан Данкан, повідомляє Reuters.

Зараз Сполучене королівство вводить обмежувальні заходи за допомогою законів ЄС, тому після Brexit у Лондона може не залишитися санкційного механізму.

В даний час Великобританія підтримує більше 30 наборів санкцій, у тому числі проти Росії, КНДР і Ірану.

Нове законодавство передбачатиме запровадження механізму щорічного перегляду санкцій для перевірки їх актуальності. Воно також дозволить особам і організаціям оскаржувати накладені на них обмеження, зазначає агентство.

Нагадаємо, що 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

До того палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Також прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

Як відомо, на історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.