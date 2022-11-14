Британія виділить Україні 5 млн фунтів стерлінгів

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі 14 листопада анонсував перший транш у рамках британського фінансування для Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомляє сайт уряду Британії.

Зазначається, що сьогодні Клеверлі має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле про переведення перших п'яти млн фунтів стерлінгів ($5,8 мільйона) з виділених Лондоном 10 млн фунтів стерлінгів Енергетичного товариства.

Як сказано в заяві, дане фінансування допоможе з ремонтом критично важливої ​​енергетичної інфраструктури після російських атак, що продовжуються, а також відновить електропостачання домогосподарств і ключових об'єктів.

Клеверлі запевнив, що Україна матиме подальшу підтримку від Великої Британії, щоб зберегти світло по всій країні та відновити енергетичну інфраструктуру.

"Атаки росії на життєво важливу інфраструктуру показують, що путін вдається до відчайдушних заходів. Але навіть незважаючи на ракетні обстріли та відключення світла, рішучість українського народу залишається незламною. Уряд України заявив, що йому потрібне спеціалізоване енергетичне обладнання для ремонту критичної національної інфраструктури, і Велика Британія постачає його на їхній запит. Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку і показали путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть запеклий опір", – заявив глава МЗС Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надала Україні близько тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для протидії російській загрозі українській інфраструктурі.