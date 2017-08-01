Британія вимагає відсторонити Росію від Олімпіади-2018

Росію потрібно відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2018 року після оприлюднення доповіді про застосування допінгу.

Таку думку озвучив глава Британського антидопінгового агентства (UKAD) Девід Кенворті.

"Так, я думаю, що російські спортсмени повинні бути відсторонені від Олімпіади. Їх мали відсторонити від Олімпіади ще влітку 2016 року. Вважаю, що Паралімпійський комітет вчинив правильно, відсторонивши Росію. Міжнародний олімпійський комітет же все зіпсував", – наводить його слова BBC.

"У цьому питанні дуже багато політики, що є проблемою. Це дуже важливо, тому що є ризик втратити довіру вболівальників. Якщо вони не будуть приходити, тоді у чому сенс спорту? Це принижує весь спорт. Головне, що потрібно зробити, – це змусити Росію повернутися у рамки правил. На це піде багато часу та зусиль", – вважає Кенворті.

Нагадаємо, що всесвітня антидопінгова асоціація (WADA) оприлюднила новий звіт про допінг у Росії, в якому стверджується, що більше тисячі російських спортсменів були задіяні в маніпуляціях з допінгом або виграли від них.

Відтак, союз біатлоністів Великобританії (BBU) 21 грудня опублікував заяву про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.