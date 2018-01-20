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Британія вимагає всеосяжної торговельної угоди з ЄС до виходу з блоку, - Мей

"Ми залишаємо ЄС, але не Європу"
Британія хоче отримати всеосяжну торговельну угоду та оборонний договір з ЄС до того, як покине блок.
Британія вимагає всеосяжної торговельної угоди з ЄС до виходу з блоку, - Мей

Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, повідомляє Reuters.

Може додала, що її уряд не прагне "збирати вершки" у переговорах, однак хоче мати глибшу торговельну угоду, ніж, наприклад ЄС має з Норвегією або Канадою.

"Мова йде не про збирання вершків (відбирання кращого)", - сказала вона. "Ми хочемо домовитися про всеосяжну вільну торгівлю та договір про безпеку. Ми знаходимося в різних стартових позиціях, ніж Канада або Норвегія".

"Ми залишаємо ЄС, але не Європу", - додала вона.

Зазначимо, що протягом року після голосування на референдумі за вихід з ЄС рівень міграції в Британію впав до рекордних показників.

Раніше у The Sunday Times повідомляли, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей домовилася з Європейським союзом засекретити остаточний розмір виплат за вихід країни з ЄС, який може перевищити 40 млрд фунтів стерлінгів. 

Нагадаємо, 20 листопада голова Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що Британія має сплатити за вихід зі складу Європейського союзу (Brexit) 60 млрд євро.

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20 01 2018 13:58
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