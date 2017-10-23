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Британія закликала ООН скасувати термін "вагітна жінка" заради трансгендерів

Термін "вагітна жінка" хочуть замінити на "вагітні люди"
Уряд Великої Британії звернувся в ООН з проханням замінити термін "вагітна жінка" на "вагітні люди" заради дотримання прав трансгендерів.
Британія закликала ООН скасувати термін "вагітна жінка" заради трансгендерів Фото: medialeaks.ru

Зміни повинні бути внесені до підписаного Британією в 1976 році Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН, вважають в Лондоні, - повідомляє видання The Times з посиланням на джерело в МЗС країни.

У документі йдеться, що "вагітна жінка" повинна перебувати під особливим захистом, наприклад, до неї не можна застосовувати смертну кару. Наразі країна виступає проти такого терміна, оскільки він "виключає трансгендерів, які теж можуть бути вагітними".

Нагадаємо, один із трьох коледжів Кембриджського університету, куди до цих пір брали виключно жінок, почне приймати заявки на вступ від абітурієнтів-трансгендерів.

 

 

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23 10 2017 09:58
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