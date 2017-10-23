НОВИНИУряд Великої Британії звернувся в ООН з проханням замінити термін "вагітна жінка" на "вагітні люди" заради дотримання прав трансгендерів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія закликала ООН скасувати термін "вагітна жінка" заради трансгендерів
Термін "вагітна жінка" хочуть замінити на "вагітні люди"
Фото: medialeaks.ru
Зміни повинні бути внесені до підписаного Британією в 1976 році Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН, вважають в Лондоні, - повідомляє видання The Times з посиланням на джерело в МЗС країни.
У документі йдеться, що "вагітна жінка" повинна перебувати під особливим захистом, наприклад, до неї не можна застосовувати смертну кару. Наразі країна виступає проти такого терміна, оскільки він "виключає трансгендерів, які теж можуть бути вагітними".
Нагадаємо, один із трьох коледжів Кембриджського університету, куди до цих пір брали виключно жінок, почне приймати заявки на вступ від абітурієнтів-трансгендерів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 10 2017 09:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа