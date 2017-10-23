Британія закликала ООН скасувати термін "вагітна жінка" заради трансгендерів

Уряд Великої Британії звернувся в ООН з проханням замінити термін "вагітна жінка" на "вагітні люди" заради дотримання прав трансгендерів.

Зміни повинні бути внесені до підписаного Британією в 1976 році Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН, вважають в Лондоні, - повідомляє видання The Times з посиланням на джерело в МЗС країни.

У документі йдеться, що "вагітна жінка" повинна перебувати під особливим захистом, наприклад, до неї не можна застосовувати смертну кару. Наразі країна виступає проти такого терміна, оскільки він "виключає трансгендерів, які теж можуть бути вагітними".