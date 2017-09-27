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Британія закликала Росію відпустити всіх ув'язнених в Криму

В посольстві нагадали, що ніколи не визнають анексію Криму Російською Федерацією
Посольство Великої Британії в Україні закликало Росію негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на анексованому Кримському півострові.
Британія закликала Росію відпустити всіх ув Фото:ivtour.com.ua

"Засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення за звинуваченнями у "сепаратизмі" викликає глибоке занепокоєння. Ця справа є черговим свідченням систематичного переслідування Російською Федерацією людей, які виступають проти незаконної анексії Криму", - йдеться у заяві посольства Великої Британії в Україні з приводу ув’язнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

У британському посольстві наголосили, що позиція Ільмі Умерова про незаконність анексії Криму широко підтримана міжнародною спільнотою, зокрема, Генеральною асамблею ООН та Євросоюзом, який запровадив відповідні санкції проти Росії. 

"Ми не визнаємо і ніколи не будемо визнавати незаконної анексії Криму Росією. РФ повинна повернути Крим Україні та негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на Кримському півострові", - заявили у посольстві Великої Британії в Україні.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

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27 09 2017 18:45
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