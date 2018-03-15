Британія планує заарештовувати активи багатих росіян, - Джонсон

Британське агентство по боротьбі зі злочинністю та група по боротьбі з економічними злочинами ведуть розслідування стосовно широкого кола осіб

Британія розробляє економічні заходи впливу на багатих росіян, чиї активи знаходяться у Великобританії.

"Люди хочуть побачити, як правоохоронні органи притягають до відповідальності дуже багатих людей, які безпосередньо пов'язані з Володимиром Путіним... тих, чиє багатство могло стати наслідком їх (хороших - ред.) відносин з ним", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, повідомляє РБК.

За його словами, мова може йти про використання так званих Unexplained Wealth Orders (UWO) - отримувач такого документа зобов'язаний подати британським властям роз'яснення про джерела походження підозрілих коштів.

Також Джонсон заявив, що британське агентство по боротьбі зі злочинністю та група по боротьбі з економічними злочинами ведуть розслідування стосовно широкого кола осіб", але відмовився назвати імена або розкрити інші подробиці, посилаючись на юридичні причини.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

Трамп, Мей, Меркель та Макрон наголошують, що військову нервово-паралітичну речовину, розроблену в Росії, вперше після Другої світової війни використано для нападу в Європі.

"Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства. Така практика явно порушує положення Конвенції про хімічну зброю і міжнародне право. Це загрожує всій нашій безпеці", - йдеться у заяві.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.