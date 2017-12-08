Британія звинуватила КНДР у протистоянні з США

Велика Британія звинуватила Північну Корею в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки, заявив глава Міністерства закордонних справ Британії Борис Джонсон.

"Севернокорейский режим є причиною цієї проблеми (протистояння з США), і вони повинні це виправити", - повідомив Джонсон, інформує AFP.

Він також зазначив, що міжнародне співтовариство "стоїть пліч-о-пліч в забезпеченні припинення агресивних дій КНДР".

За його словами, Лондон прагне до дипломатичного завершення кризи, пов'язаної з ядерною зброєю і випробуваннями в КНДР.

"Ми працюємо з США і нашими партнерами в регіоні, щоб довести цю кризу до дипломатичного кінця", - підсумував Джонсон.

Нагадаємо, що офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).

У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.

У свою чергу Трамп заявив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.