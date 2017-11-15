Британія звинуватила Росію у кібератаках на ЗМІ, телекомунікації та енергетику
"Я можу підтвердити, що втручання Росії, яке спостерігав Національний центр кібербезпеки в минулому році, включало напади на британські ЗМІ, телекомунікації та енергетичні сектори", - заявив глава Національного центру кібербезпеки країни (NCSC) Кіаран Мартін, повідомляє Reuters.
За його словами, агентство "активно взаємодіє з міжнародними партнерами, виробниками і громадянським суспільством" для вирішення цієї загрози з боку Росії.
Фахівці з кібербезпеки давно стурбовані нападами на електричні мережі, зокрема, але Мартін не надав ніяких доказів того, що російські атаки досягли успіху в проникненні в енергосистеми або іншу критичну інфраструктуру в Великобританії.
Раніше, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей жорстко розкритикувала Росію, звинувативши її у втручанні у вибори, кібершпигунстві, агресії на Донбасі та незаконній анексії Криму.
Нагадаємо, міністри оборони і закордонних справ Іспанії заявили про втручання груп з Росії в ході референдуму про незалежність Каталонії з метою дестабілізації в країні.
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