Британія звинуватила Росію у кібератаках на ЗМІ, телекомунікації та енергетику

Минулого року російські хакери атакакували британські ЗМІ, телекомунікації та енергетику.

"Я можу підтвердити, що втручання Росії, яке спостерігав Національний центр кібербезпеки в минулому році, включало напади на британські ЗМІ, телекомунікації та енергетичні сектори", - заявив глава Національного центру кібербезпеки країни (NCSC) Кіаран Мартін, повідомляє Reuters.

За його словами, агентство "активно взаємодіє з міжнародними партнерами, виробниками і громадянським суспільством" для вирішення цієї загрози з боку Росії.

Фахівці з кібербезпеки давно стурбовані нападами на електричні мережі, зокрема, але Мартін не надав ніяких доказів того, що російські атаки досягли успіху в проникненні в енергосистеми або іншу критичну інфраструктуру в Великобританії.

Раніше, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей жорстко розкритикувала Росію, звинувативши її у втручанні у вибори, кібершпигунстві, агресії на Донбасі та незаконній анексії Криму.

Нагадаємо, міністри оборони і закордонних справ Іспанії заявили про втручання груп з Росії в ході референдуму про незалежність Каталонії з метою дестабілізації в країні.