Британська авіація патрулюватиме небо над Чорним морем

Британські винищувачі стануть на чергування в чорноморському регіоні з травня і впродовж чотирьох місяців будуть розміщуватися на військово-повітряній базі "Михайло Когелнічану" на південному сході Румунії

Велика Британія скерує до Румунії чотири винищувачі "Тайфун" для участі в операції НАТО з патрулювання повітряного простору над Чорним морем.

Британські винищувачі стануть на чергування в чорноморському регіоні з травня і впродовж чотирьох місяців будуть розміщуватися на військово-повітряній базі "Михайло Когелнічану" на південному сході Румунії. Про це повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства.

"Великобританія нарощує підтримку колективної оборони НАТО від північних до південних кордонів альянсу. Літаки Королівських ВПС після розміщення в Румунії будуть готові гарантувати безпеку повітряного простору НАТО і захист наших союзників в чорноморському регіоні", – заявив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон.

У міністерстві нагадали, що віднедавна британські військові перебувають в Естонії в межах плану НАТО щодо посилення присутності.

Нагадаємо, 17 березня, в Одесі пришвартувалися чотири кораблі зі складу другої постійної військово-морської мінної групи НАТО.

Раніше американський десантний корабель Carter Hall зайшов в акваторію Чорного моря.