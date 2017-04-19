Британська делегація ОЗХЗ підтвердила використання в Ідлібі хімічної зброї

Зарин чи інша схожа бойова отруйна речовина використовувалася в хіматаці у сирійській провінції Ідліб 4 квітня, жертвами якої стали понад 100 мирних жителів.

Відповідну заяву зробила британська делегація Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з посиланням на голову цієї організації Ахмета Узюмджю, повідомляє Reuters.

Результати аналізу "вказують, що застосовувався зарин чи схожа на зарин субстанція", заявив голова ОЗХЗ.

Тим самим в ОЗХЗ підтвердили результати аналізів, проведених раніше британською й турецькою лабораторіями.

Нагадаємо, що сирійський режим Асада звинуватив міжнародну коаліцію в авіаударі по складах хімічної зброї терористів "Ісламської держави" в Дейр-Ез-Зорі.

Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.