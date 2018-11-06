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Британська газета The Times вибачилася за карту з російським Кримом

У виданні зазначили, що Великобританія, як і більшість країн, не визнає анексію Криму
The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.
Британська газета The Times вибачилася за карту з російським Кримом Фото: thetimes.co.uk

"Більшість країн (зокрема й Великобританія) відмовляються визнавати анексію Росією у 2014 році українського Криму і засуджують її як таку, що суперечить міжнародному праву. Перепрошуємо за помилку", – йдеться в заяві The Times.

"Кожен може зробити помилку. Важливо визнати її і виправити. Ми це дуже цінуємо!", – відреагували на відповідь газети в посольстві України у Великобританії.

Нагадаємо, британське видання The Times опублікувало карту Росії з Кримським півостровом як її частиною.

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11 06 2018 17:29
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