ПОЛІТИКА НОВИНИThe Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британська газета The Times вибачилася за карту з російським Кримом
У виданні зазначили, що Великобританія, як і більшість країн, не визнає анексію Криму
Фото: thetimes.co.uk
"Більшість країн (зокрема й Великобританія) відмовляються визнавати анексію Росією у 2014 році українського Криму і засуджують її як таку, що суперечить міжнародному праву. Перепрошуємо за помилку", – йдеться в заяві The Times.
"Кожен може зробити помилку. Важливо визнати її і виправити. Ми це дуже цінуємо!", – відреагували на відповідь газети в посольстві України у Великобританії.
Нагадаємо, британське видання The Times опублікувало карту Росії з Кримським півостровом як її частиною.
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11 06 2018 17:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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