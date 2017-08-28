Британська художниця прикидається мертвою на фотографіях на знак протесту проти селфі, – ФОТО
Свої знімки британка називає stefdies.
На відміну від більшості людей, які роблять життєрадісні селфі на тлі визначних пам'яток, Стефані Лей Роуз лягає на землю обличчям вниз і робить вигляд, що померла, поки її фотографують.
Свої stefdies вона публікує в Instagram.
Фото: instagram.com/stefdies
Стефані "вмирала" біля мосту "Золоті ворота" в Сан-Франциско, біля Ейфелевої вежі і Лувру в Парижі, біля Букінгемського палацу в Лондоні та інших популярних у туристів місцях.
Фото: instagram.com/stefdies
Фото: instagram.com/stefdies
Художниця зізнається, що знімки часто їй даються нелегко: їй не раз доводилося лягати обличчям в собачі екскременти, а одного разу вона ледь не загинула під ногами марафонців, які могли її затоптати.
Фото: instagram.com/stefdies
Фото: instagram.com/stefdies
Фото: instagram.com/stefdies
"У сучасній культурі всіх цих селфі-палиць, кардашьян, ютуб, фотошопа, мимими-всячини ми забули про справжню цінність фотографій. Ми живемо у віртуальній реальності. Нічому зараз не можна вірити, особливо фотографіям. Все виправлено, відкориговано, підсвічено, збільшено, акцентовано. Все зроблено спеціально заради кадру. Ми всі просто граємо на камеру. Я хочу нагадати людям про справжню ціну фотографування, про справжніх людей. На своїх фотографіях я ніяк не орієнтуюся на камеру, я просто об'єкт", – розповідає про свій перформанс Стефані.
Фото: instagram.com/stefdies
Фото: instagram.com/stefdies
Фото: instagram.com/stefdies
Фото: instagram.com/stefdies
Фото: instagram.com/stefdies
Фото: instagram.com/stefdies
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