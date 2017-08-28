Британська художниця прикидається мертвою на фотографіях на знак протесту проти селфі, – ФОТО

Дівчина "вмирала" біля мосту "Золоті ворота" в Сан-Франциско, біля Ейфелевої вежі і Лувру в Парижі, біля Букінгемського палацу в Лондоні та інших популярних у туристів місцях

Британська художниця Стефані Лей Роуз, протестуючи проти захоплення селфі, прикидається на фотографіях мертвою.

Свої знімки британка називає stefdies.

На відміну від більшості людей, які роблять життєрадісні селфі на тлі визначних пам'яток, Стефані Лей Роуз лягає на землю обличчям вниз і робить вигляд, що померла, поки її фотографують.

Свої stefdies вона публікує в Instagram.



Фото: instagram.com/stefdies

Стефані "вмирала" біля мосту "Золоті ворота" в Сан-Франциско, біля Ейфелевої вежі і Лувру в Парижі, біля Букінгемського палацу в Лондоні та інших популярних у туристів місцях.



Фото: instagram.com/stefdies



Фото: instagram.com/stefdies

Художниця зізнається, що знімки часто їй даються нелегко: їй не раз доводилося лягати обличчям в собачі екскременти, а одного разу вона ледь не загинула під ногами марафонців, які могли її затоптати.



Фото: instagram.com/stefdies



Фото: instagram.com/stefdies



Фото: instagram.com/stefdies

"У сучасній культурі всіх цих селфі-палиць, кардашьян, ютуб, фотошопа, мимими-всячини ми забули про справжню цінність фотографій. Ми живемо у віртуальній реальності. Нічому зараз не можна вірити, особливо фотографіям. Все виправлено, відкориговано, підсвічено, збільшено, акцентовано. Все зроблено спеціально заради кадру. Ми всі просто граємо на камеру. Я хочу нагадати людям про справжню ціну фотографування, про справжніх людей. На своїх фотографіях я ніяк не орієнтуюся на камеру, я просто об'єкт", – розповідає про свій перформанс Стефані.



Фото: instagram.com/stefdies



Фото: instagram.com/stefdies



Фото: instagram.com/stefdies



Фото: instagram.com/stefdies



Фото: instagram.com/stefdies



Фото: instagram.com/stefdies

Нагадаємо, на залізничній станції "Вишневе" в Києво-Святошинському районі загинув 17-річний юнак, коли намагався сфотографуватися на даху потяга.

Відвідувачка галереї 14th Factory в Лос-Анджелесі, намагаючись зробити Селфі з одним з постаментів в залі, розбила експонати на суму $ 200 тис.

Влада індійського міста Мумбаї заборонила фотографувати себе у 16 зонах міста.