Британська королева дала згоду на формування коаліційного уряду

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повідомила після зустрічі з королевою Великобританії Єлизаветою II про те, що готова приступити до формування коаліційного уряду.

Виступаючи в своїй офіційній резиденції на Даунінг-стріт, 10, Тереза ​​Мей підтвердила, що сформує коаліцію з Демократичною юніоністскою партією Північної Ірландії, яка допоможе забезпечити консерваторам недостатню кількість місць в парламенті і провести Лондон через переговори з Брюсселем про вихід Великобританії з Європейського союзу, повідомляє Reuters.

"Ми будемо продовжувати працювати з нашими друзями і союзниками в Демократичній юніоністської партії", - сказала Мей. За її словами, у двох партій протягом останніх років склалися "міцні відносини".

"Це дає мені впевненість в тому, що ми зможемо працювати разом в інтересах всього Сполученого Королівства", - уклала прем'єр-міністр.

Раніше The Guardian повідомляла про те, що переговори Консервативної партії і Демократичних юніоністів тривали напередодні до глибокої ночі. Співрозмовники видання партії підтвердили, що готові сформувати коаліційний уряд під керівництвом Мей.

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.

Зазначимо, що так звані підвішені парламенти, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад, рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках).

У такому випадку є два варіанти розвитку подій.

Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.

Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.