Британська королева дала згоду на формування коаліційного уряду
Виступаючи в своїй офіційній резиденції на Даунінг-стріт, 10, Тереза Мей підтвердила, що сформує коаліцію з Демократичною юніоністскою партією Північної Ірландії, яка допоможе забезпечити консерваторам недостатню кількість місць в парламенті і провести Лондон через переговори з Брюсселем про вихід Великобританії з Європейського союзу, повідомляє Reuters.
"Ми будемо продовжувати працювати з нашими друзями і союзниками в Демократичній юніоністської партії", - сказала Мей. За її словами, у двох партій протягом останніх років склалися "міцні відносини".
"Це дає мені впевненість в тому, що ми зможемо працювати разом в інтересах всього Сполученого Королівства", - уклала прем'єр-міністр.
Раніше The Guardian повідомляла про те, що переговори Консервативної партії і Демократичних юніоністів тривали напередодні до глибокої ночі. Співрозмовники видання партії підтвердили, що готові сформувати коаліційний уряд під керівництвом Мей.
Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.
Зазначимо, що так звані підвішені парламенти, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад, рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках).
У такому випадку є два варіанти розвитку подій.
Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.
Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.
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