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Британська королева погодила Brexit

Відтепер Великобританія може офіційно повідомити Брюссель, що залишає ЄС
Королева Великобританії Єлизавета II схвалила законопроект, який дозволяє уряду країни розпочати процедуру виходу з Євросоюзу.
Британська королева погодила Brexit Фото: Camera Press

Законопроект про Brexit був прийнятий ще 13 березня. Схвалення королеви є формальною, але обов’язковою процедурою. Про це повідомляє ВВС.

Відтепер Великобританія може офіційно повідомити Брюссель, що залишає ЄС.

Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.

 

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