Британська королева презентувала програму уряду
"Пріоритет мого уряду - забезпечити найкращу із можливих угод щодо виходу Великобританії з Європейського Союзу", - наголосила королева, повідомляє DW.
Програма уряду прем'єрки Терези Мей включає, зокрема, вісім законопроектів, що стосуються Brexit. Серед них - "Великий законопроект про скасування", який анулює дію законодавчих актів 1972 року, в яких ідеться про членство Великобританії у Європейських співтовариствах.
Серед інших тем, порушених під час презентації програми уряду, - дотримання Паризької кліматичної угоди, підвищення рівня соціального забезпечення британців та перегляд контртерористичної стратегії.
Виступ королеви Єлизавети ІІ перед парламентом був запланований на 19 червня, однак перенесений через напружені переговори між консерваторами, які у результаті дострокових виборів втратили абсолютну більшість у парламенті, та їхніми потенційними союзниками - Демократичною юніоністською партією, що діє у Північній Ірландії.
Промова королеви - традиційний елемент представлення нового складу уряду у Великобританії. Промова, написана кабінетом міністрів, виголошується монархом у присутності членів Палати представників та Палати лордів. Основними темами промови є законопроекти, на підтримку яких у парламенті розраховує уряд.
23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великобританії в складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія в основному проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.
Зазначимо, більшість британців хотіли б проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.
Як відомо, 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.
Нагадаємо, що палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.
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