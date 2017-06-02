Британська королева сьогодні святкує 65-річчя перебування на троні

Королева Великобританії Єлизавета Друга в понеділок відзначить 65-річчя перебування на троні, ставши першим британським монархом, якому довелося відсвяткувати "сапфіровий" ювілей

Хоча церемонія коронації Єлизавети Другої відбулася 2 червня 1953 року, фактично вона стала королевою 6 лютого 1952 року – в день смерті батька, короля Георга VI. Саме тому ця дата - зовсім не радісна для королеви, яка дуже любила свого батька. Про це пишуть "РИА Новости".

За словами джерел в оточенні королеви, Єлизавета Друга має намір провести понеділок тихо і присвятити його спогадами про батька.

Згідно з традицією, кругла дата буде ознаменована артилерійським салютом у Грін-парку і коротким виступом оркестру Королівської артилерії. 89 коней провезуть парком шість гармат часів першої світової війни, а потім піде артилерійський салют в лондонському Тауері.

Жодних додаткових святкувань не очікується, масштабні урочистості очікуються через п'ять років, коли королева відсвяткує "платиновий" ювілей свого правління. Британський Королівський монетний двір в ознаменування 65-річчя перебування Єлизавети Другої на престолі випустив колекційні монети. На лицьовій стороні монет, які карбувалися з різних металів і тому різняться за вартістю - профіль королеви. Дизайн зворотного боку монет різного номіналу - різний.

5-фунтові монети, найдешевшу з яких можна придбати за 13 фунтів стерлінгів, прикрашені цитатою з відомого звернення юної принцеси Єлизавети до народу: "все моє життя, чи буде воно довгим або коротким, буде присвячене службі вам". Найдорожча монета — номіналом 1000 фунтів стерлінгів — продається за 49 тисяч 995 фунтів стерлінгів. На її зворотній стороні, а також на звороті монети в 10 і 500 фунтів стерлінгів, красується королівський герб. Дизайн цих монет придумав уельський єпископ, художник і нумізмат Грегорі Кемерон. Дизайн монет був схвалений особисто королевою.

Нагадаэмо, 8 січня королева Великобританії Єлизавета II вперше у цьому році з'явилася на публіці після того, як вона пропустила кілька святкових церковних богослужінь, посилаючись на сильну застуду.