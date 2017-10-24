Британська королева збагатилась на кінних пергонах на 7,5 млн євро
Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначається, що минулий рік був рекордний для королеви у плані виграшу. Кінні перегони принесли їй у 2016 році одразу 557,6 тисяч фунтів.
На рахунку коней королеви 451 перемога, яка здобута в 15,9% змагань.
Нині королева посідає 11-те місце у турнірній таблиці власників коней з 18 перемогами.
Найуспішнішим у неї є кінь Мерлін, який виграв три з восьми перегонів і приніс власниці майже 22 тисячі фунтів.
Її Величність має давню зацікавленість у розведенні коней і щоранку за сніданком читає присвячене перегонам видання Racing Post.
Зазначається, що більша частина виграшу в перегонах іде тренерам коней, хоча Букінгемський палац і відмовляється надати цю інформацію, стверджуючи, що це приватна справа.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, королева Великобританії Єлизавета II має намір зректися престолу через чотири роки, коли їй виповниться 95.
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