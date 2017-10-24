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Британська королева збагатилась на кінних пергонах на 7,5 млн євро

На рахунку коней королеви 451 перемога, яка здобута в 15,9% змагань
Коні британської королеви Єлизавети ІІ за останні 30 років принесли їй майже 7 мільйонів фунтів стерлінгів призових (7,5 млн євро).
Британська королева збагатилась на кінних пергонах на 7,5 млн євро Королева Єлизавета ІІ Фото: EPA

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що минулий рік був рекордний для королеви у плані виграшу. Кінні перегони принесли їй у 2016 році одразу 557,6 тисяч фунтів.

На рахунку коней королеви 451 перемога, яка здобута в 15,9% змагань.

Нині королева посідає 11-те місце у турнірній таблиці власників коней з 18 перемогами.

Найуспішнішим у неї є кінь Мерлін, який виграв три з восьми перегонів і приніс власниці майже 22 тисячі фунтів.

Її Величність має давню зацікавленість у розведенні коней і щоранку за сніданком читає присвячене перегонам видання Racing Post.

Зазначається, що більша частина виграшу в перегонах іде тренерам коней, хоча Букінгемський палац і відмовляється надати цю інформацію, стверджуючи, що це приватна справа.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, королева Великобританії Єлизавета II має намір зректися престолу через чотири роки, коли їй виповниться 95.

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24 10 2017 15:56
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