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Британська поліція підозрює в отруєнні Скрипалів колишнього співробітника ФСБ "Гордона", – ЗМІ

Окрім нього, до отруєння Скрипалів можуть бути причетні ще п'ятеро людей
Британська поліція підозрює у причетності до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів 54-річного колишнього співробітника ФСБ Росії з позивним "Гордон".
Британська поліція підозрює в отруєнні Скрипалів колишнього співробітника ФСБ "Гордона", – ЗМІ Фото: afp.com

Як пише The Mirror, ця людина використовує псевдонім Міхаілс Савіцкіс і ще два фіктивних імені. Поліція вважає, що він уже покинув Великобританію. Окрім нього, до отруєння Скрипалів можуть бути причетні ще п'ятеро людей.

Позивний "Гордон" британські слідчі дізналися під час п'ятигодинного допиту колишнього агента ФСБ Бориса Карпічкова, який в минулому був подвійним агентом латвійських спецслужб і російської ФСБ, наприкінці 90-х поїхав на Захід, а у 2010 році отримав притулок у Великій Британії. Карпічков розповів журналістам, що у 90-х "Гордон" був його підлеглим. Він отримав юридичну освіту в Латвійському університеті, потім працював у КДБ і ФСБ. За словами Карпічкова, на його рахунку щонайменше одне вбивство – в 90-х він застрелив ватажка латвійського злочинного угруповання.


Фото: mirror.co.uk

Британська газета The Daily Telegraph раніше повідомляла, що поліція визначила основних підозрюваних у замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними газети, вони були отруєні групою людей, відправлених до Великобританії російською владою і повернулися після замаху назад у Росію.

Нагадаємо, колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні у британському Солсбері на початку березня.

Великобританія звинуватила у причетності до замаху Росію і вислала понад 20 російських дипломатів. Такий же крок зробили інші західні країни, звідки було вислано загалом більше 100 російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.

Борис Карпічков у березні заявив британським ЗМІ, що незадовго до отруєння Скрипаль отримав попередження про те, що ФСБ збирається усунути людину з таким прізвищем. Крім того, Карпічков розповів, що близько 10 років тому сам пережив спробу отруєння в Новій Зеландії.

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22 04 2018 19:50
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