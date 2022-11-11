Британська розвідка назвала мету російських обстрілів цивільної інфраструктури

Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичайним явищем у деяких частинах України, особливо це торкнулося Києва.

росія обстрілює цивільну інфраструктуру України з метою зламати моральний дух населення.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Починаючи з 10 жовтня росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. На сьогодні вони йдуть хвилями.

"Удари призвели до великих пошкоджень передавальних станцій та електростанцій. Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичайним явищем у деяких частинах України, особливо це торкнулося Києва", – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, наслідки ударів навряд чи відчуватимуться однаково. Руйнування мереж, що триває, через російські удари майже напевно вплине на взаємопов'язані системи водопостачання та опалення, що найбільш відчує цивільне населення взимку, коли потреба у них зросте.

російські удари по виробленню та передачі електроенергії мають вплив на цивільне населення України, впливають на такі важливі функції, як охорона здоров'я та опалення. "Пріоритет критичної національної інфраструктури над військовими цілями, що зберігається, ясно вказує на намір росії завдати удару по моральному духу цивільного населення", – впевнені в міноборони Британії.